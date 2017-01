Dakar, 11 jan (APS) - Le sélectionneur des Lions du football, Aliou Cissé, a jugé "bénéfique" le stage d’une semaine de son équipe à Brazzaville, ponctué de deux rencontres amicales victorieuses respectivement contre la Libye (2-1) et le Congo (2-0).







"Je suis satisfait, c’est un stage bénéfique", a déclaré le sélectionneur national dans un entretien avec la Télévision publique (RTS), à la fin de la rencontre remportée mercredi par les Lions contre les Diables Rouges.







Aliou Cissé se félicite d’avoir joué ses deux matchs amicaux, d’avoir fait tourner son effectif et d’avoir "bien travaillé pendant le stage sans avoir eu à déplorer des blessures".







Sur le match contre le Congo, le capitaine du Sénégal lors de la CAN et de la Coupe du monde 2002, a dit avoir craint à certains moments des blessures en raison de l’engagement des joueurs de l’équipe aadverse.







Du côté congolais, le nouveau sélectionneur, Barthélémy Ngatsono, s’est dit fier de ses joueurs qui ont réussi à éviter une défaite plus lourde.







"Certains prédisaient un score fleuve mais les joueurs ont tenu et ce n’est pas évident parce que le groupe n’a travaillé que pendant 7 à 8 jours", a relevé le technicien congolais, qui a aligné une équipe locale face aux Lions.







Ngatsono avait remplacé en décembre dernier le Français Pierre Lechantre sur le banc des Diables Rouges. Ce dernier avait été limogé pour insuffisances de résultats.







Passé par le Cameroun et le Mali, Lechantre n’est pas resté plus d’un an à la tête du Congo où il n’a gagné qu’un seul match en sept rencontres.







