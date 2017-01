Franceville, 16 jan (APS) – L’équipe du Zimbabwe qui a frôlé l’exploit contre l’Algérie (2-2) part favoris contre contre le Sénégal , lors de leur rencontre de jeudi comptant pour la deuxième journée dans la poule B, a laissé entendre, Cheikh Ndoye à la presse.





’’Elle est favorite au vu de ce qu’elle a montré contre l’Algérie qui est une très grande équipe’’, a dit le milieu de terrain international s’empressant d’ajouter que le Sénégal trouvera la parade avec ses forces.



Pour le match de jeudi contre le Zimbabwe, le Sénégal n’a aucune pression et va jouer sur ses propres qualités, a-t-il assuré.



‘’Nous sommes une équipe qui joue sur ses qualités propres’’, a précisé le milieu de terrain international à la fin de la séance d’entraînement ;



Elle était organisée au profit des joueurs entrés en cours de jeu et ceux n’ayant pas foulé la pelouse du stade de Franceville, dimanche face à la Tunisie (2-0).



Les 12 joueurs concernés se sont entraînés pendant plus de 90 minutes sous la houlette du staff technique avec un enthousiasme visible de la tribune de stade de Bongoville pris d’assaut par des journalistes et des supporters.



Parlant du Zimbabwe qui a frôlé l’exploit contre l’Algérie, le milieu d’Angers a indiqué ne rien connaitre rien de cette équipe.



‘’On attend d’avoir les informations pour savoir à quoi nous en tenir’’, a dit le milieu de terrain Ndoye, ajoutant que tous les joueurs présents, attendent d’avoir leur chance pour la saisir.



Le Sénégal, leader du groupe B après sa victoire aux dépens de la Tunisie, est suivi par le Zimbabwe et l’Algérie qui comptent un point. La Tunisie occupe la dernière place.



SD/OID