Dakar, 16 jan (APS) – Les 12 joueurs qui n’ont pas démarré la rencontre contre la Tunisie, dimanche, (2-0), se sont entraînés ce lundi au stade de Bongoville avec un enthousiasme non feinte sous le regard des journalistes et des supporters sénégalais, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.





Après une première partie de la séance consacrée aux toros et à une série de jongles, les remplaçants divisés en deux se sont donnés à cœur joie dans un terrain réduit.



‘’C’est un exercice servant à travailler la rapidité d’exécution et l’adresse devant le but’’, a expliqué Cheikh Fall, entraîneur adjoint de l’AS Douanes.



‘’En voyant ces joueurs travailler, on peut être optimiste par rapport à l’état d’esprit de cette équipe’’, a dit l’ancien attaquant, soulignant que les 12 joueurs faire preuve d’une grande implication dans les exerices.



Les trois joueurs entrés en cour de jeu à savoir Ismaila Sarr, les milieux de terrain, Henri Saivet et Pape Kouly Diop, étaient de la partie, épaulés par Moussa Sow et Moussa Konaté qui ont montré leur envie en scorant à plusieurs reprises pendant cette séance.



Devant la presse, Cheikh Ndoye, toujours engagé, a fait savoir que tout le monde a envie de jouer mais que c’est le coach qui fait des choix qu’il faut respecter.



’’Nous restons dans la solidarité parce que l’équipe est la chose la plus importante’’, a-t-il dit, imité en cela par Moussa Konaté qui a insisté sur la nécessité de garder ce bel état d’esprit.



