De l'envoyé spécial de l'APS : Salif Diallo



Franceville (Gabon), 18 jan (APS) – Le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly a reconnu, ce mercredi, avoir beaucoup souffert lors du match contre la Tunisie, informant qu’il est en train de "monter en puissance" après être resté un mois sans compétition.





"Actuellement, je suis à 100 pour cent" a-t-il dit, soulignant avoir manqué de rythme au moment de rejoindre l’équipe nationale à Dakar.



"Je suis resté un mois sans jouer mais j’ai bien travaillé pour revenir et là je peux dire que je suis à 100 pour cent" a-t-il répondu en conférence de presse à une question sur sa prestation contre la Tunisie.



Blessé en début décembre en championnat, le défenseur central avait démarré le stage de préparation de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) accompagné d’un kinésithérapeute mis à sa disposition par son club, Naples.



Au sujet du succès difficile contre la Tunisie, Kalidou Koulibaly a dit avoir bien savouré parce que justement la rencontre était difficile.



Contre le Zimbabwe, il va se donner entièrement et ce n’est pas le carton jaune reçu lors du match contre la Tunisie qui va refréner ses ardeurs bien au contraire, a-t-il fait savoir.



Ce sera un match difficile mais le Sénégal est préparé à faire face à tous les styles, a-t-il assuré.



Le Sénégal, fort de sa victoire 2-0 contre la Tunisie, jouera ce jeudi contre le Zimbabwe à partir de 19h GMT pour son second match dans la poule B.





