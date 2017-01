Franceville, 22 jan (APS) – L’ Algérie espére toujours se qualifier en quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier-5 février), a déclaré, dimanche,son milieu de terrain international, Djamel Mesbah.



"C’est quand l’Algérie est dos au mur qu’elle arrive à se sortir des difficultés", a rappelé le milieu de terrain international de Crotone (Italie), espérant une étincelle lors du match de lundi contre le Sénégal.



"Ce sera un match difficile face à la meilleure équipe depuis le début du tournoi, mais nous avons notre fierté et notre potentiel", a-t-il par ailleurs ajouté.



S’exprimant dimanche lors d’une conférence de presse, il a assuré que "si l’Algérie passe le cap et se qualifie en quarts de finale, on verra une autre équipe".



Le sélectionneur algérien, Georges Leekens a abondé dans le même sens, indiquant que son équipe travaille avec beaucoup d’abnégation pour gagner la rencontre de ce lundi.



"C’est un défi immense, mais nous travaillons à trouver l’efficacité", a ajouté le technicien belge qui a remplacé Milovan Rajevac après le nul concédé contre le Cameroun (1-1) lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en octobre dernier.



L’Algérie, a poursuivi, le technicien belge est une bonne équipe, soulignant que l’objectif est d’en faire une grande équipe."Et contrairement à ce que l’on voit, nous sommes sur la bonne voie", a-t-il estimé.



L’Algérie en grande difficulté au début de cette CAN 2017 avec un seul point en deux matchs, doit obligatoirement gagner et compter sur un faux pas de la Tunisie (4 points) qui sera opposée au Zimbabwe, pour espérer se qualifier en quarts de finale.