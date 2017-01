Dakar, 29 déc (APS) – L’Algérie, un des adversaires du Sénégal lors des rencontres de poule de la CAN 2017 qui démarre le 14 janvier au Gabon, jouera ‘’un match d’application’’ contre la Mauritanie, le 10 janvier, annoncent des médias algériens.



‘’Alors que le premier match amical de préparation à la CAN-2017 entre l’Algérie et la Mauritanie du 07 janvier prochain, aura le cachet de match international en bonne et due forme, le second duel entre les deux sélections s’apparentera plus à un match d’application’’, rapportent les mêmes sources.



Cette rencontre est ainsi programmée loin des regards indiscrets dans les installations du Centre National Technique (CNT) de Sidi Moussa.



Le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, a laissé entendre, après la défaite 1-3 contre le Nigeria en éliminatoire de la Coupe du monde en novembre, que la défense algérienne est un véritable chantier.



Le technicien avait promis de s’y atteler pour présenter un groupe plus équilibré avant la phase finale de la CAN (14 janvier au 5 février).



Le 1er match amical qui se jouera aussi contre la Mauritanie est prévu le 7 janvier au stade Mustapha Tchaker de Blida.



En plus du Sénégal et de l’Algérie, le groupe B, logé à Franceville , compte la Tunisie et le Zimbabwe.



SD/OID