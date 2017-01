Dakar, 31 déc (APS) – L’Algérie, l’un des adversaires du Sénégal à la phase de poules de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), se déplacera au Gabon sans ses habituels capitaines, Carl Medjani et Sofiane Feghouli, annoncent les médias algériens.





Les deux joueurs qui font partie des cadres de la sélection algérienne ces dernières années, manquent toutefois du temps de jeu dans leurs clubs respectifs.



L’attaquant Sofiane Feghouli, arrivé de Valence (Espagne), a du mal à avoir une place de titulaire à West Ham (élite anglaise).



Si le cas de Feghouli était clairement en question, n’ayant joué que 134 minutes en Premier League et la concurrence étant importante à son poste en sélection, l’éviction de Medjani est une réelle surprise.



Le sélectionneur de l’Algérie, le Belge Georges Leekens avait pointé du doigt ses problèmes défensifs, mais Carl Medjani semblait être épargné par les critiques.



‘’En plus, il offrait aussi une solution en tant que sentinelle mais le joueur de Leganes (D2 espagnole) qui n’a plus joué ou presque depuis six matchs avec son club’’, relèvent des médias.



L’attaquant du club Al Saad de Doha (Qatar), Baghdad Bounedjah, auteur de 15 buts en championnat qatari est le grand gagnant de ce renouveau commencé par le technicien belge qui a fait appel à Sofiane Hanni (Anderlecht) qui sera le représentant de la Jupiler League dans la sélection algérienne, commentent les mêmes médias.



En défense, Leekens a appelé Mohamed Benyahia, le défenseur de l’USM Alger et Ramy Bensebaini (Rennes) qui n’a encore connu aucune sélection avec les Fennecs.



Outre l’Algérie et le Sénégal, le groupe B comprend la Tunisie et le Zimbabwe.



Voici la liste des 23 de l’Algérie :



Gardiens de but : Raïs Ouhab M’bolhi (Antalyaspor, Turquie), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)



Défenseurs : Mokhtar Belkhiter (Club Africain/Tunisie), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Real Bétis Balonpié/Espagne), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis/Tunisie), Liassine Cadamuro (Servette Genève/Suisse), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais/France), Faouzi Ghoulam (SSC Naples/Italie), Djamel Eddine Mesbah (FC Crotone/Italie)



Milieux : Adlène Guedioura (Watford FC/Angleterre), Saphir Taïder (Bologne FC/Italie), Nabil Bentaleb (Schalke 04/Allemagne), Mehdi Abeid (Dijon FCO/France), Yassine Brahimi (FC Porto/Portugal), Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais/France)



Attaquants : Islam Slimani (Leicester City FC/Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City FC/Angleterre), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/Croatie), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qatar), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht/Belgique.





