+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Doha (Qatar), 25 déc (APS) – Les adversaires des Fennecs à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) doivent prêter une "attention toute particulière" à l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah, une machine à buts dans le championnat d’élite du Qatar, ont décrit des observateurs du football de ce pays à l’envoyé spécial de l’APS.



"Nous étions surpris qu’Al Saad qui a l’habitude de recruter des stars à l’image de l’Espagnol Xavi l’ait recruté mais au fur et à mesure que la saison avançait, nous avons compris les raisons", a indiqué Vince Coly, le capitaine de l’équipe du Qatar de volley depuis 2014.



Vince Coly qui vit au Qatar depuis 2004 a placé l’attaquant algérien parmi les stars de cette Ligue de football qui n’accueille "pas seulement des stars finissantes".



"Si les gens avaient des doutes, il a réussi à les lever et à se placer parmi les grosses sensations de ce début de championnat", a insisté le volleyeur sénégalo-qatari, grand amateur de football.



Interrogé sur la forme de l’ancien attaquant de l’Etoile sportive du Sahel (Tunisie) vainqueur de la Coupe de la CAF 2015, le journaliste qatari, Ahmed Ibrahim du journal Al Sharq a informé qu’il est la grande révélation de la saison.



"Il fait partie avec l’Espagnol Xavi son coéquipier à Al Saad et du Marocain Youssef El Arabi, des grandes stars de la saison et du championnat", a ajouté le journaliste qatari en marge de la Supercoupe d’Italie remportée vendredi par le Milan AC face à la Juventus Turin aux tirs au but (1-1 et 4 TAB 3).



"Vraiment, c’est un top player, il sait marquer et il fait marquer aussi", a insisté le reporter sportif qatari, intarissable d’éloges sur l’attaquant algérien meilleur buteur de la Coupe de la CAF 2015 avec six réalisations.



Bahdad Bounedjah est inclus dans la présélection de 31 joueurs publiée jeudi par Georges Leekens, le sélectionneur d’Algérie, 3-ème adversaire du Sénégal en phase de poule à Gabon 2017.



A la surprise générale, il a rejoint le club Al Saad alors qu’on l’annonçait dans des clubs huppés notamment en Turquie.



Avec 15 buts, l’attaquant algérien âgé de 25 ans est le 2-ème meilleur buteur de la Ligue du Qatar de football derrière le Marocain Youssef Al Arabi (17 buts) qui évolue au club de Lekhwiya.



D’ailleurs, Lekhwiya est leader de la Ligue du Qatar avec deux points d’avance sur Al Saad (31 buts), deuxième.



La Série A (championnat d’élite du Qatar) a délocalisé sa Super Coppa 2016 opposant le champion (Juventus doublé championnat et coupe) au vainqueur de la Coupe d’Italie (Milan AC finaliste) au Jassim Bin Hamad de Doha, le stade d’Al Saad.



Cette affiche de prestige entre deux clubs phares a servi de test à la Fédération de football du Qatar (QFA), à la Ligue du football du Qatar (QSL) et au Comité d’organisation de la Coupe du monde 2022.



Plus de 11.000 supporters en provenance du Qatar mais aussi de Dubaï ont suivi cette affiche qui a mis aux prises des stars finissantes Gianluigi Buffon et Patrice Evra mais aussi stars naissantes Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien de but du Mian AC et de l’équipe nationale d’Italie et l’Argentin Paolo Dybala (Juve).



Côté joueurs sélectionnables pour les équipes nationales africaines, aucun n’a démarré la rencontre et seul le Gabonais Mario Lemina côté Juve est entré en jeu.



Le Franco-sénégalais Mbaye Niang est resté sur le banc de même que le Ghanéen Kwado Asamoah en cours de reprise après resté longtemps sur le flanc pour raisons de blessure.





SD/PON