Dakar, 6 jan (APS) – L’Etat est en phase avec "l’ambition légitime" du peuple sénégalais de voir la sélection nationale remporter la CAN de football, a déclaré, vendredi, le ministre des Sports, Matar Ba.

"Nous sommes en phase avec cette ambition du peuple et c’est pourquoi le chef de l’Etat (Macky Sall), depuis son élection, ne ménage aucun effort pour assouvir cette ambition en mettant les acteurs dans les conditions de performance", a-t-il expliqué dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Dans cette perspective, le gouvernement, de concert avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), a pris des mesures en organisant des missions de prospection pour préparer le terrain, a soutenu M. Ba. Il a ajouté que des efforts ont été faits pour que les Lions voyagent ce jeudi en toute quiétude à Brazzaville (Congo).

"Ils ont pu faire le voyage en toute tranquillité", a-t-il insisté, soulignant que l’objectif est de faire en sorte que les joueurs ne soient motivés que par la performance sur le terrain.

Matar Bâ a précisé que "le budget d’un milliard 800 millions de francs mis en place pour les besoins de la CAN a servi à payer toutes les primes et toutes les opérations liées à cette compétition". "Les primes de qualification et de participation ont été payées", a-t-il ajouté.

"Tout est en place pour payer les primes jusqu’à la finale", a-t-il assuré, soulignant que tout est pris en compte pour réussir une bonne participation des Lions.

"Maintenant, tout le monde connaît les impondérables et les aléas du sport où il ne suffit pas d’investir tout de suite pour récolter les fruits", a-t-il prévenu, se réjouissant toutefois du fait que tous souhaitent voir triompher les Lions.

Le ministre des Sports a indiqué que "le Sénégal a une équipe et des joueurs de grand talent, mais aussi et surtout déterminés à relever le défi". Matar Ba a lancé un appel à l’ensemble du peuple sénégalais pour qu’il prie pour l’équipe nationale.