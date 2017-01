Franceville, 28 jan (APS) – La blessure musculaire de l’arrière gauche, Cheikh Mbengue a obligé le sélectionneur national, Aliou Cissé a changé ses plans au niveau de la défense.





"Nous aurions pu apporter un joueur à vocation offensive comme Ismael Sarr mais il a fallu

faire du poste pour poste avec la blessure de Cheikh (Mbengue)", a avancé le sélectionneur national.



Blessé à la cuisse, Cheikh Mbengue a été remplacé par Saliou Ciss à la 85-ème minute.



En vérité, sur cette rencontre, les dieux du football n’étaient pas là, a dit le sélectionneur national, indiquant que le Sénégal avait eu les opportunités qu’il fallait pour marquer au moins un but.



"On n’a pas réussi à le faire et vous savez les penaltys, c’est la chose la plus cruelle dans le football", a-t-il dit, précisant qu’il ne souhaite pas trop se projeter présentement.



"Nous avons travaillé pendant deux ans, je veux aller voir ma famille pour un repos bien mérité", a-t-il dit.



Aliou Cissé a souligné que "malgré l’élimination, il y a une équipe du Sénégal en place et qui peut aller loin dans l’avenir".



Après s’être procurée le plus grand nombre d’occasions, l’équipe du Sénégal a été éliminée

aux tirs au but (4-5).



A la fin du temps réglementaire et les prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0.



