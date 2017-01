+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville (Gabon), 28 jan (APS) – Les supporters sénégalais venus principalement des villes de Libreville et de Franceville mais aussi du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de la Guinée Equatoriale feront face ce samedi à une grande concurrence de la part des fans camerounais très présents dans la capitale du Haut-Ogoué.



Très visibles à Franceville, les supporters des Lions Indomptables avaient fait une véritable démonstration de force à l’arrivée de leur équipe mardi dernier en provenance de Libreville où elle a joué ses matchs de poule.



Une foule en liesse avait alors accompagné les protégés d’Hugo Broos, le sélectionneur belge qui peuvent ainsi compter sur ses souteneurs lors du duel de Lions ce samedi à partir de 19h GMT.



Le Cameroun, faut-il, le rappeler, en plus de sa grande communauté vivant au Gabon, est frontalier au pays hôte de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Quant au 12-ème Gaïndé, il a multiplié les répétitions générales jeudi et vendredi pour fondre dans le même moule toutes les différentes tendances afin d’accompagner les Lions à la victoire.



Déjà avant cette rencontre de quart de finale, les supporters sénégalais avaient fait du stade et de la ville de Franceville, leur fief et les joueurs tunisiens,

zimbabwéens et algériens ont dû faire avec.



S’il est vrai que sur la pelouse les Lions étaient intouchables pour leurs adversaires, ils ont su compter sur des supporters ayant fait du stade de Franceville, le plus animé de la première phase.



D’ailleurs, contrairement aux trois autres stades, celui de Franceville était toujours, au pire des cas, à moitié plein et les joueurs ont toujours bénéficié de bonnes conditions de jeu.



Quand les autres équipes notamment à Libreville, à Oyem et à Port Gentil se plaignaient de la qualité des aires de jeu, les joueurs de la poule B, déroulaient sur un tapis plus respectable.



Et cela s’est reflété sur la qualité du spectacle et sur le nombre de buts marqués dans cette poule B.



SD/PON