Franceville, 19 jan (APS) – La Tunisie, battue 0-2 par le Sénégal, s’est relancée dans la course à la qualification en quart de finale de la CAN (14 janvier au 5 février) après sa victoire 2-1, ce jeudi, sur l’Algérie.



Les buts tunisiens ont été marqués respectivement par Aissa Mandi contre son camp (50-ème) et Sliti Naim sur penalty à la 65-ème minute. Sofiane Hanni, entré en cours de jeu, a réduit le score à la 90-ème minute.



Et pourtant, en première période, c’est l’Algérie qui s’est procurée les meilleures occasions de but. Si l’Algérie, quart de finaliste de la CAN 2015, n’est pas encore éliminée, il reste qu’elle n’a plus son destin entre les mains.



A partir de 20h, le Sénégal, vainqueur 2-0 de son premier match contre la Tunisie, sera opposé au Zimbabwe qui avait fait match nul 2-2 contre l’Algérie, lors de la même journée.



La 3-ème journée dans le groupe B aura lieu le lundi 23 janvier, et l"Algérie sera opposée au Sénégal, tandis que la Tunisie aura comme adversaire le Zimbabwe.