Dakar, 4 jan (APS) – L’équipe de Tunisie, premier adversaire du Sénégal à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), a battu ce mercredi celle de l’Ouganda 2-0 en match amical international de préparation, rapportent des médias locaux.



‘’Hamza Lahmer a ouvert le score sur coup franc à la 6ème minute de jeu et Mohamed Ali Yaâkoubi a doublé la marque à la 47-ème’’, ajoutent les mêmes sources.



Le match a eu lieu au stade olympique d’El Menzah de Tunis.



Les "Aigles de Carthage", qui ont deux matchs amicaux contre les sélections catalane (3-3) et basque (1-3) affronteront l’Egypte, dimanche, au Caire.



Le 15 janvier, la Tunisie sera opposée au Sénégal pour l’un des deux matchs de la première journée dans la poule B à Franceville (Gabon). Le Sénégal, qui quittera Dakar ce jeudi, jouera deux matchs amicaux respectivement contre la Libye le 8 janvier et le Congo le 11 janvier.