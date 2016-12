Dakar, 27 déc (APS) – La sélection tunisienne de football, le premier adversaire de celle du Sénégal à la CAN 2017 (14 janvier-5 février) s’est envolée, lundi dernier, pour l’Espagne où elle effectuera son stage de préparation ponctué de deux matchs amicaux, a appris l’APS.







"Les Aigles de Carthage se sont envolés lundi à 8h00 vers l’Espagne où ils effectueront un stage de préparation ponctué par deux matches amicaux face à la sélection de Catalogne, le 28 décembre à Barcelone, et l’équipe du Pays Basque, le 30 décembre à Bilbao", rapporte l’agence officielle algérienne (Algérie presse service, APS).



Elle ajoute que l’équipe tunisienne avait déjà débuté son stage par une séance d’entraînement dimanche dans la banlieue de Tunis. Cette séance s’était déroulée sous la conduite du sélectionneur tunisien, Henri Kasperczak, ancien sélectionneur du Sénégal (2006-2008) et en présence de 20 joueurs dont trois expatriés Larry Azzouni, Youssef Msakni et Siam Ben Youssef, ajoute la même source.



En plus de la Tunisie, les deux autres adversaires de poule du Sénégal sont le Zimbabwe et l’Algérie.



Les joueurs Naim Sliti, Mohamed Ali Yaacoubi, Aymen Abdennour et Ahmed Akaichi rejoindront la délégation tunisienne en Espagne avant les deux tests amicaux, rapporte l’agence officielle algérienne, ajoutant que le joueur du CA Bizertin (élite tunisienne), Slimane Kchok, a été rappelé pour prendre part à ce stage.



Il a été appelé après la blessure de l’arrière-gauche de l’Etoile sportive du Sahel, Ghazi Abderrazak, vendredi, lors du match de Ligue-1 tunisienne.



D’autres joueurs convoqués ne feront pas partie du groupe qui se rendra en Espagne, en raison de leurs engagements avec leurs clubs, à l’image de Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte) et Wahbi Khazri (Sunderland/Angleterre), informe l’agence algérienne.



De retour de l’Espagne, la Tunisie disputera un match amical avec l’Ouganda, le 4 janvier au stade olympique d’El Menzah avant de se rendre en Egypte pour affronter les Pharaons en amical, le 8 janvier.





SD/PON