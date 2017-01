Dakar, 10 jan (APS) – L’équipe de la Tunisie, adversaire de celle du Sénégal pour la première journée du groupe B de la CAN 2017 (14 janvier-5février), va rallier Franceville mercredi, selon les médias tunisiens.

"L’avion qui transportera la délégation tunisienne décollera mercredi à 9h et effectuera une escale de 45 minutes à Ndjamena, au Tchad, avant de rallier Franceville, au Gabon, là où la Tunisie jouera son premier match le 15 janvier", rapporte l’un des médias de ce pays.

Concernant les 23 sélectionnés, les mêmes sources annoncent que Wahbi Khazri, Aymen Abdennour et Mohammed Amine Ben Amor ont tous guéri de leurs blessures.

Dirigés par Henri Kasperczak, les Aigles de Carthage ont effectué leur stage de préparation en Espagne et en Tunisie.

Dimanche, ils ont été battus par l’Egypte (0-1).

Le Sénégal a battu la Libye (2-1), le même jour, en match amical de préparation de la CAN.

Il jouera un autre match de préparation, mercredi, à Brazzaville, contre le Congo.

En plus du Sénégal et la Tunisie, le groupe B comprend l’Algérie et le Zimbabwe.