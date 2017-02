+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville (Gabon), 31 jan (APS) – L’équipe du Cameroun n’a pas posé "d’équation tactique" à celle du Sénégal lors du quart de finale de samedi, a commenté l’entraîneur du Guédiawaye FC (élite sénégalaise), Youssouf Dabo indiquant que les Lions ont surtout manqué de réussite dans leurs phases offensives.





’’S’il y avait une équation tactique, on n’aurait pas pu s’approcher de leurs buts et se créer un nombre aussi important d’occasions", a expliqué à l’envoyé spécial de l’APS, le jeune technicien présent à Franceville (Gabon).



’’Je n’ai pas la même lecture que certaines personnes qui disent que le Cameroun a posé une équation tactique. La vérité, c’est que le Sénégal a manqué de chance et de réussite, une donne qu’on doit prendre en compte", a expliqué l’entraîneur du GFC qui faisait l’analyse des adversaires du groupe B pour le sélectionneur national, Aliou Cissé durant la compétition.



L’entraîneur du GFC qui a tenu à féliciter le sélectionneur national de la confiance placée en sa personne durant ce tournoi, a rappelé que tout le monde a comptabilisé les nombreuses opportunités que le Sénégal s’est procurées lors du quart de finale (0-0 et 5TAB4).



"Il n’y avait jamais eu d’équations tactiques à résoudre", a-t-il insisté, relevant que le Cameroun avait joué avec ses moyens jusqu’à la fin des prolongations.



"Tout le monde sait que les penaltys, c’est de la loterie", a-t-il résumé rappelant que le Sénégal en allant à la CAN 2017 était perçu comme un outsider.



"C’est après ses deux premiers matchs que certains lui ont collé le statut de favori", a-t-il dit, soulignant que cette édition de la CAN sera très utile pour le football sénégalais dans son ensemble.



"Nous avons un groupe jeune capable de progresser et si nous ne dormons pas sur nos lauriers, il y aura des motifs de satisfaction dans les années à venir", a-t-il par ailleurs ajouté.