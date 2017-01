Franceville, 19 jan (APS) – Le match, difficile, remporté contre la Tunisie, a permis au Sénégal de rendre une copie plus conforme à son standing, a déclaré, jeudi, Cheikhou Kouyaté élu homme du match lors de la victoire contre le Zimbabwe, 2-0.





‘’C’est vrai que ce soir, le Sénégal a très bien joué et je peux vous dire que le match contre la Tunisie nous a réveillé’’, a expliqué le capitaine des Lions en conférence de presse.



Le travail qui a été fait, a fini par payer, a poursuivi le milieu de terrain sénégalais qui se réjouit de la qualification au second tour.



‘’C’est bien mais nous avons envie d’écrire l’histoire du football sénégalais et le travail doit continuer’’, a ajouté le milieu de terrain international.



’’Nous avons assez pleuré et un premier objectif est atteint, nous ferons tout pour faire plaisir au peuple sénégalais’’, a ajouté le milieu de terrain de West Ham (élite anglaise) qui en est à sa deuxième CAN après celle de 2015 en Guinée Equatoriale.



Avec ce succès (2-0) contre le Zimbabwe, le Sénégal déjà qualifié en quarts de finale, est assuré de terminer à la première place quel que soit son résultat contre l’Algérie, lundi prochain.



Pour la première journée, le Sénégal avait battu la Tunisie 2-0.



SD/OID