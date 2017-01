+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville, 20 jan (APS) – Le ministre des Sports, Matar Ba, a appelé ce vendredi la délégation sénégalaise ‘’à plus de solidarité et d’humilité’’ pour atteindre l’objectif du football sénégalais qui va au-delà d’une qualification en quarts de finale de la CAN 2017.



‘’Nous nous sommes félicités du résultat obtenu hier (jeudi) mais nous devons continuer à cultiver l’humilité et la solidarité pour aller au bout’’, a-t-il dit, en rendant une visite de courtoise aux journalistes accrédités pour la CAN et se trouvant à Franceville.



Le Sénégal qui a battu les équipes de la Tunisie et du Zimbabwe, est devenu la première équipe à se qualifier en quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février). ‘’C’est bien et nous prions pour que l’objectif soit atteint’’, a-t-il ajouté. Il a signalé avoir déjà parlé aux joueurs qui sont conscients de leur mission et du souhait du peuple sénégalais qui veut voir son équipe senior être couronnée.



Matar Ba, qui a débuté sa tournée des différentes délégations sénégalaises par la Maison de la presse, après la prière du vendredi à la grande mosquée de Franceville, s’est réjoui du degré d’organisation de la presse.



‘’Vous avez fait preuve d’organisation et cela vous permet de faire correctement votre travail’’, a-t-il dit à l’endroit de la presse, félicitant l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS).