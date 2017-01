Franceville, 22 jan (APS) – L’équipe du Sénégal assurée de la première place du groupe B sera opposée à celle du Cameroun arrivée 2-ème du groupe A, après avoir fait match nul 0-0 contre le Gabon, ce dimanche.

Avec cinq points (+1), les Lions Indomptables sont 2-èmes derrière les Etalons du Burkina F aso (5 points +2) victorieux de la Guinée Bissau 2-0 ce dimanche pour le compte de la 3-ème et dernière journée dans la poule A.

Les buts burkinabés ont été marqués par Préjuce Nikoulima (11-ème) et Bertrand Traoré à la 57-ème minute.

Le Sénégal (6 points) assuré de la première place, jouera contre l’Algérie qui en plus de gagner cette rencontre, doit compter sur une défaite de la Tunisie pour espérer se qualifier en quarts de finale.

La Tunisie sera opposée au Zimbabwe lundi à partir de 19h GMT à Libreville et les Warriors, s’ils n’ont pas leur destin entre les mains, sont encore en course pour la qualification en quarts de finale.

Sur cette CAN 2017, quatre quarts de finalistes sont déjà connus, il s’agit du Burkina Faso et du Cameroun dans le groupe A, le Sénégal dans le groupe B et le Ghana dans le groupe D.

SD