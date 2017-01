Franceville, 23 jan (APS) – Le trio sénégalais, Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, va arbitrer, mardi, le match RD Congo-Togo comptant pour la 3-ème journée du groupe C à Port-Gentil.



Ils avaient déjà arbitré la rencontre Egypte-Ouganda (1-0),



Leader du groupe C avec quatre points (une victoire et un nul), la RD Congo, demi-finaliste de la CAN 2015, a besoin d’un point pour se qualifier en quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Les Eperviers du Togo, dirigés par Claude Le Roy (un point), sont obligés de battre les Léopards pour espérer une qualification en quarts de finale.



Après avoir contraint au nul, 0-0, les Eléphants, les Eperviers qui ont lourdement chuté (1-3) contre les Lions de l’Atlas, doivent aussi compter sur une victoire dans le match opposant la Côte d’Ivoire au Maroc.



La situation se présente comme suit dans le groupe C : 1er RD Congo (4 points), 2-ème Maroc (3 points), 3-ème Côte d’Ivoire (2 points), 4-ème Togo (1point).



SD/OID