Dakar, 27 déc (APS) – L’équipe du Zimbabwe, deuxième adversaire de poule de celle du Sénégal à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) a fait match nul 0-0 lundi contre celle de la Côte d’Ivoire en match amical international joué à Abidjan, rapportent plusieurs médias.





Pour cette rencontre, le sélectionneur français des Eléphants, Michel Dussuyer a fait appel aux joueurs locaux et du côté des Warriors du Zimbabwe, Tinotenda Kadewere, l’attaquant de Djurgardens en Suède est le seul expatrié à faire partie du groupe de performance.



Callisto Pasuwa, le sélectionneur zimbabwéen a fait appel en priorité à des joueurs locaux lors de cette rencontre, ajoutent les mêmes médias qui ajoutent que le démarrage effectif de la préparation de la CAN avec la majeure partie des 31 joueurs présélectionnés, est prévu ce mardi.



Le Zimbabwe avait battu la Zambie 1-0 deux mois plus tôt pour son premier match amical de préparation qui doit continuer par un stage prévu au Cameroun.



C’est de ce pays frontalier du Gabon, pays hôte de la CAN que l’équipe zimbabwéenne va rejoindre la ville de Franceville où elle jouera ses matchs.



Avant la CAN, le Zimbabwe jouera un match international de préparation contre les Lions Indomptables du Cameroun.



Outre le Sénégal, les deux autres adversaires du groupe B sont la Tunisie et l’Algérie, son premier adversaire à la CAN 2017.





