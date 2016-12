Dakar, 19 déc (APS) – Le sélectionneur du Zimbabwe, Callisto Pasuwa a publié une présélection de 31 joueurs devant débuter la préparation en perspective de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) à partir du 22 décembre, annoncent des médias sud-africains.





Selon les mêmes sources, le technicien local n’a pas apporté de grands changements, préférant asseoir la même colonne vertébrale lui ayant permis de se qualifier en phase finale de la CAN dans un groupe éliminatoire qui comptait pourtant entre autres, le Syli national de Guinée.



Le sélectionneur zimbabwéen va encore compter sur le vainqueur de la Ligue africaine des champions avec les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Khama Billiat, mais aussi Knowledge Musona, Tatenda Mkuruva, Willard Katsande et Costa Nhamoinesu qui ont été les locomotives pour la qualification à la CAN 2017, ajoutent les mêmes médias.



Les Warriors qui ont déjà pris part à deux phases finales de CAN en 2004 (Tunisie) et en 2006 (Egypte) seront le deuxième adversaire des Lions à la CAN 2017.



Les Lions démarrent les matchs de poule par les Aigles de Carthage de Tunisie avant de jouer leur 3-ème match contre les Fennecs d’Algérie, le 23 janvier. Pasuwa Callisto, a toutefois appelé de nouvelles têtes à l’image de Bruce Kangwa mais aussi et surtout d’Oscar Machapa, "la grande sensation de Djurgarden dans le championnat suédois".



Tendai Ndoro, l’attaquant des Orlando Pirates, un des meilleurs buteurs du championnat d’élite sud-africain fait aussi partie des nouveaux élus. D’ailleurs, dans cette présélection, plusieurs appelés jouent évoluent dans la ligue d’élite sud-africaine.



Dans son programme de préparation, le Zimbabwe jouera contre la Côte d’Ivoire en Angleterre le Boxing Day (25 décembre) avant de s’établir au Cameroun pour un stage d’une dizaine de jours. Les Warriors en plus de l’acclimatation, joueront un match amical contre le Cameroun le 10 janvier, à cinq jours de leur première sortie à la CAN 2017.



Lors de ses deux premières phases finales, le Zimbabwe a été éliminé dès le premier tour.



La liste des présélectionnés Zimbabwéens s’établit comme suit :



Gardiens : Donovan Bernard (How Mine), Tatenda Mkuruva (Dynamos), Nelson Chadya (Ngezi Platinum) et Takabva Mawaya (Hwange)



Défenseurs : Costa Nhamoinesu (AC Sparta Prague, Tchéquie), Blessing Moyo (Maritzburg United, Afrique du Sud), Bruce Kangwa (Azam FC, Tanzanie), Elisha Muroiwa (Dynamos), Hardlife Zvirekwi (Caps United), Oscar Machapa (AS Vita Club, RD Congo), Liberty Chakoroma (Ngezi Platinum), Onismor Bhasera (Supersport United, Afrique du Sud), Lawrence Mhlanga et Teenage Hadebe (Chicken Inn), Tendai Ndlovu (Highlanders)



Milieux : Danny Phiri et Kudakwashe Mahachi (Golden Arrows, Afrique du Sud), Willard Katsande (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud), Khama Billiat (Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud), Raphael Kutinyu (Chicken Inn), Marshall Mudehwe (FC Platinum), Talent Chawapiwa (ZPC Kariba), Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem, Pays Bas), Ronald Chitiyo (Harare City)



Attaquants : Cuthbert Malajila (Bidvest Wits, Afrique du Sud), Evans Rusike (Maritzburg United, Afrique du Sud), Knowledge Musona (Courtrai, Belgique), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang, Chine), Mathew Rusike (Helsingborgs IF, Suède), Tendai Ndoro (Orlando Pirates, Afrique du Sud), Tinotenda Kadewere (Djurgardens IF, Suède).





SD/PON