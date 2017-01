Dakar, 1-er janv (APS) – L’équipe du Zimbabwe, un des adversaires du Sénégal à la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), rêve d’une qualification en quarts de finale pour la première fois de son histoire, ont annoncé le capitaine et l’ entraîneur de l’équipe dans un entretien avec les médias locaux.





Callisto Pasuwa, le sélectionneur zimbabwéen qui a démarré sa préparation par un match nul (0-0) le 26 décembre dernier contre la Côte d’Ivoire sait que ‘’cet exploit passe par une foi en ses propres moyens’’.



"Nous ne devons pas nous sous-estimer, nous devons avoir confiance en nous et si nous y parvenons, nous ferons de bonnes choses. Vous gagnez des matches de football si vous les préparez bien, peu importe si vous jouez contre les prétendus géants", a dit le sélectionneur des Warriors éliminés dès le premier tour lors de leurs deux premières participations à la CAN en 2004 (Tunisie) et en 2006 (Egypte).



Le même optimisme anime son capitaine et milieu de terrain, Willard Katsande, qui a promis que lui et ses coéquipiers vont travailler ardemment pour atteindre cet objectif.



‘’Nous savons qu’un défi immense nous attend au Gabon mais nous ne laisserons rien au hasard’’, a dit le milieu de terrain international évoluant dans le club sud-africain des Kaizer Chiefs.



‘’Quand nous débarquerons à la CAN, nous ne ferons pas attention aux statuts de nos adversaires mais le plus important, sera notre volonté de réussir l’ambition d’arriver en quarts de finale’’, a-t-il dit soulignant que cela reste un objectif réaliste.



L’équipe a démarré son stage sans son sélectionneur national qui a accompagné la sélection locale ayant fait match nul contre celle de la Côte d’Ivoire le 26 décembre.



Le Zimbabwe va démarrer la phase finale de la CAN 2017 par une rencontre contre l’Algérie le 15 janvier. Ensuite il jouera contre le Sénégal le 19 janvier avant de terminer ses matchs de poule par une rencontre contre la Tunisie, le 23 janvier.



SD/OID