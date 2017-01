Franceville, 19 jan (APS) – L’équipe du Zimbabwe s’est mise en grande difficulté et a perdu le match en encaissant deux buts très tôt contre une équipe du Sénégal aux grandes capacités physiques, a déclaré le sélectionneur des Warriors, Callisto Pasuwa en conférence de presse.





Avec Sadio Mané, à la 9-ème minute, et Henri Saivet, à la 13-ème minute, et plusieurs occasions manquées par Mame Biram Diouf, les Lions avaient mis l’impact nécessaire dés le début du match pour prendre les devants face aux Warriors qui avaient du mal à poser leur jeu comme contre les Fennecs d’Algérie (2-2) lors de leur premier match.



Sur cette rencontre perdue, 0-2, insiste-t-il, ’’les deux buts encaissés nous ont très tôt mis en difficulté’’. ‘’Et avec les qualités athlétiques du Sénégal, c’était mission quasi impossible’’, a-t-il dit.



’’Pourtant, nous avons essayé, tenté mais nous avons une belle équipe devant nous, très bien organisée et qui a su prendre sa chance très tôt’’, a ajouté le sélectionneur du Zimbabwe.



’’Nous allons tirer les leçons de cette défaite et essayer d’avancer puisque nous restons encore en course pour la qualification au second tour’’, a poursuivi le technicien.



Le Zimbabwe va se préparer et essayer de gagner son match pour arriver au second tour, a-t-il insisté soulignant que son équipe, avec le jeu qu’elle produit, est ’’le favori’’ du groupe.



Le Sénégal déjà qualifié après ses deux victoires contre la Tunisie et le Zimbabwe sur le même score de 2-0, sera opposé à l’Algérie pour le 3-ème et dernier match de poule à Franceville, le lundi 23 janvier.



