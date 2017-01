Franceville, 19 jan – L’équipe du Sénégal, grâce à des buts de Sadio Mané et Henri Saivet, a battu celle du Zimbabwe sur le score de 2-0, obtenant du coup sa qualification en quart de finale avant la 3-ème journée dans la poule B.



Buts : Sadio Mané 9-ème et Henri Saivet 13-ème minute

Les équipes : Sénégal ; Abdoulaye Diallo – Cheikh Mbengue, Kalidou Koulibaly, Karaz Mbodj, Lamine Gassama – Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (Cheikh Ndoye, 84-ème)– Henri Saivet – Sadio Mané (Ismaila Sarr, 90-ème), Mame Birame Diouf (Moussa Sow 61-ème), Diao Keita Baldé





Zimbabwe : Tatenda Marshall Mkuruva – Costa Nhamoinesu, Hardlife Zvirekwi, Elisha Muroiwa, Onismor Bhasera, Tyrell Matthew Rusike (Tendai Ndoro, 46-ème), Nyasha Mushekwi (Cuhtbertt Malajila, 82-ème), Kudakwashe Mahachi, Willard Katsande, Marvelous Nakamba, Khama Billiat.



Arbitres : Rédouane Jiyed (Maroc) assisté de Rédouane Achik (Maroc) et de Waleed Ahmed Ali.

Cartons jaunes : Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama



Au vu du déroulement de la rencontre et du nombre d’occasions sénégalaises, la défaite 0-2 du Zimbabwe ne doit pas être dure à avaler tellement les Lions ont eu des occasions, notamment en deuxième période.



Mame Biram Diouf a vendangé deux occasions franches en deuxième période, Sadio Mané, Diao Baldé Keita et même Cheikh Mbengue monté aux avants postes. Même Moussa Sow entré à la place de Mame Biram Diouf (61-ème) a eu sa part.



Tout s’est joué en première période. Dans cette première partie, les Lions ont montré leur envie dès le coup d’envoi. Suite à une perte de balle d’un joueur zimbabwéen, Mame Biram Diouf s’est retrouvé en face du gardien des Warriors. Sa pichenette finit dans le décor, comme il a raté quelques minutes plus tard un centre venu de la droite.



Heureusement pour les Lions puisque quelques minutes plus tard, Sadio Mané, à la 9-ème minute, est à la réception d’un centre tir. L’attaquant de Liverpool (élite anglaise) ouvre le score dans le premier temps fort sénégalais, à la 9-ème minute.





Quatre minutes plus tard, le numéro 10 sénégalais s’enfonce dans la défense zimbabwéenne, il est descendu par un Warrior à l’entrée de la surface de réparation. Henri Saivet, d’un coup franc, porte le score à 2-0. Cet avantage n’a pas découragé les protégés de Callisto Pasuwa qui tentent de s’organiser mais les défenseurs sénégalais et le portier Abdoulaye Diallo sont aux aguets et permettent aux Lions de partir à la mi-temps avec cette avance de 2-0.