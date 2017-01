De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo



Franceville (Gabon), 18 jan (APS) - L’équipe nationale de football du Sénégal est déterminée à se qualifier pour le second tour de la CAN 2017, perspective qui passe par "un bon résultat" contre le Zimbabwe, ont déclaré le sélectionneur des Lions Aliou Cissé et le défenseur central Kalidou Koulibaly.







"Nous savons tous que ce sera un match difficile contre le Zimbabwe, mais nous sommes le Sénégal, et nous avons un statut à défendre", a indiqué le sélectionneur national, mercredi, en conférence de presse, en perspective de la deuxième sortie des Lions, contre les ’’warriors’’ du Zimbabwe.







Le Sénégal "a bien préparé la rencontre prévue ce jeudi même si les médecins ont eu beaucoup de travail", a affirmé Aliou Cissé, qui avait à ses côtés le défenseur central Kalidou Koulibaly.







"Nous aurons un adversaire difficile à manœuvrer, et pour arriver à la CAN, ils ont éliminé de grandes nations", a rappelé le sélectionneur national, selon qui sous-estimer l’équipe zimbabwéenne tiendrait d’une "faute professionnelle".







L’équipe nationale zimbabwéenne "allie beaucoup de qualités, c’est une équipe qui va très vite et elle allie de grandes qualités physiques", a résumé Aliou Cissé.







L’équipe du Sénégal doit par conséquent garder le même état d’esprit que contre la Tunisie, à savoir "solidarité et esprit de famille", a souligné Kalidou Koulibaly.







"Nous avons bien préparé la rencontre, et l’ambition est de réussir un très bon résultat jeudi, même si on sait que ce ne sera pas une partie de plaisir", a reconnu le défenseur central de Naples (élite italienne).







Selon Koulibaly, la rencontre contre le Zimbabwe a été d’autant plus facile à préparer que le Sénégal sort d’une victoire contre la Tunisie, à l’issue d’un match "très difficile", comptant pour la première journée de la compétition.







"Personnellement, j’ai regardé le match entre l’Algérie et le Zimbabwe, et je sais que ce ne sera pas facile du tout", a insisté Kalidou Koulibaly.







