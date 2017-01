Dakar, 4 jan (APS) – Les Lions qui ont reçu ce mercredi le drapeau national en perspective de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), peuvent aller au bout dans cette compétition en jouant collectif, a indiqué l’attaquant Diao Keita Baldé de la Lazio (élite italienne).



‘’Je suis heureux de prendre part à cette cérémonie et de jouer la CAN où le mot d’ordre sera d’aller au bout’’, a dit le footballeur dans un pulaar teinté de forts accents italien et espagnol.



‘’En jouant en groupe, ensemble, on peut aller loin même si je sais que jouer en Afrique est difficile’’, a reconnu le joueur sénégalais né en Espagne.



L’ancien pensionnaire de la Masia, l’académie du FC Barcelone, a indiqué que l’objectif des joueurs est d’aller au bout de la compétition.



Le Sénégal, qui a démarré son stage lundi dernier, s’envolera pour Brazzaville (Congo) pour la deuxième phase de sa préparation. Cette phase sera ponctuée de deux matchs amicaux respectivement contre la Libye, le 8 janvier et le Congo le 11 à Brazzaville.



Les Lions entameront la CAN proprement dite par un match contre la Tunisie, le 15 janvier, à Franceville (Gabon).