+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville, 19 jan (APS) – L’équipe du Sénégal, qualifiée en quarts et assurée de terminer à la première place, va jouer son match contre l’Algérie à fond, a averti le sélectionneur national, Aliou Cissé, indiquant que toute l’Afrique attend cette affiche.



‘’Ce sera une rencontre très palpitante et tous les joueurs ont envie de la disputer’’, a indiqué Aliou Cissé, interrogé en conférence de presse. ‘’Mais aussi, c’est une belle affiche attendue par tout le continent’’, a ajouté le sélectionneur national au sujet de cette dernière rencontre de la poule B prévue ce lundi à Franceville.



Aliou Cissé qui dit avoir 23 joueurs capables de jouer, veut d’abord faire le point vendredi soir pour avoir une idée sur l’équipe devant entrer contre l’Algérie. ‘’Quoi qu’il en soit, nous allons mettre la meilleure équipe possible’’, a-t-il promis.



Avec un seul point au compteur, l’Algérie n’est pas encore éliminée, mais pour sa qualification en quarts de finale, elle doit gagner contre le Sénégal et espérer une défaite de la Tunisie qui l’a battue 2-1, ce jeudi, en première heure.



A une journée de la fin des matchs de poules dans le groupe B, le Sénégal, qualifié, est assuré de terminer à la première place. La Tunisie, deuxième avec 3 trois points, est assurée de terminer à la deuxième place en cas de nul contre le Zimbabwe lors de la dernière journée de la poule. Le Zimbabwe et l’Algérie qui comptent chacun un point, restent encore en course pour la qualification en quarts de finale.