Dakar, 31 déc (APS) - Le président de la République, Macky Sall a souhaité, samedi, que le titre de champion d’Afrique de l’équipe nationale de beach soccer, inspire les Lions qui vont prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Gabon 2017 prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon.





’’Je renouvelle mes chaleureuses félicitations à notre équipe nationale de football de plage, championne d’Afrique en titre. Puisse son exemple inspirer les Lions, que j’encourage vivement sur la route de la CAN 2017’’, a-t-il dit lors de son message de nouvel an.



L’équipe nationale de football de plage a remporté en début décembre la CAN de Beach soccer pour la quatrième fois de son histoire en 2008, 2011, 2013 et 2016.



A la CAN, le Sénégal jouera dans le groupe B respectivement contre la Tunisie, le Zimbabwe et finira ses matchs de poule par une rencontre contre l’Algérie.



