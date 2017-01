Franceville, 25 jan (APS) – L’attaquant sénégalais Mame Birame Diouf se dit prêt à tout donner pour assurer la victoire de l’équipe nationale samedi à Franceville en quart de finale contre les Lions indomptables du Cameroun.





"C’est vrai qu’un attaquant quand tu ne marques pas, c’est un problème mais j’ai heureusement le soutien de mes coéquipiers et du coach qui savent le travail que je fais", a expliqué l’attaquant de Stoke City (élite anglaise) qui est encore muet malgré les nombreuses occasions qu’il s’est procurées.

"Ils savent que je ferais tout pour permettre à notre équipe de gagner même s’il faut laisser sa vie sur le terrain", a-t-il relevé, soulignant qu’"il arrivera un moment où les occasions vont entrer au fond".

Visiblement touché par les critiques, l’attaquant passé par Molde (Norvège), Manchester United et Blackburn Rovers (Angleterre) et Hanovre (Allemagne), estime que "le plus important est la victoire finale".

Comme s’il s’est passé le mot avec ses autres coéquipiers et son coach (Aliou Cissé), il place le Cameroun comme favori du quart de finale de samedi à Franceville.

"Nous sommes des outsiders et ça nous va très bien" a-t-il dit, rappelant que la plupart des supporters pensaient que le Sénégal ne passera pas le premier tour.

"On mettra en avant nos qualités collectives pour atteindre notre objectif qui est d’aller au bout de cette compétition", a-t-il par ailleurs ajouté.