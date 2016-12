Dakar, 20 déc (APS) – Le match amical international devant opposer les Lions du Sénégal aux Diables Rouges du Congo aura lieu le 11 janvier à Brazzaville (Congo), a appris l’APS auprès de la Fédération congolaise de football (Fecofoot).







"Le match est effectivement prévu pour le 11 janvier mais la Fecofoot a demandé à la Fédération sénégalaise d’écrire officiellement à la Fifa, et ça été déjà fait", a indiqué le service de communication de l’instance dirigeante du football congolais.



La Fédération sénégalaise de football a calé un premier match amical de préparation contre la Libye le 8 janvier à Kinkélé dans la banlieue de Brazzaville (Congo), a dit le match maker suisse, Gaël Mahé à l’APS.



Ces deux matchs entrent dans le cadre de la préparation de la CAN 2017 pour les Lions du Sénégal qui évolueront dans le groupe B respectivement contre les Lions de l’Atlas de la Tunisie, les Warriors du Zimbabwe et les Fennecs d’Algérie.



La dernière rencontre de préparation contre le Congo aura lieu à quatre jours de l’entrée des Lions à la compétition prévue le 15 janvier à Franceville contre les Aigles de Carthage.



Le Sénégal démarrera son stage à Brazzaville le 5 janvier selon le quotidien sportif, Stades qui a annoncé la présence en terre congolaise depuis mercredi dernier d’une mission de prospection conduite par le 2-ème vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow.



SD/PON