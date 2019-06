Dakar, 30 mai (APS) - Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, a publié ce jeudi une liste de 23 joueurs pour la CAN 2019, dans laquelle ne figurent pas le défenseur de Naples (élite italienne) Faouzi Ghoulam et l’attaquant de Montpellier (élite française) Andy Delort, qui avait fait des démarches personnelles pour obtenir son passeport algérien.



Selon des médias algériens, l’absence de Delort de la liste publiée par Belmadi pourrait être liée à l’arrivée tardive de son dossier de changement de nationalité sportive à la Confédération africaine de football (CAF).

Faouzi Ghoulam, longtemps tenu éloigné des terrains en raison de blessures répétées, a lui préféré renoncer à la phase finale de la CAN (21 juin au 19 juillet), selon ces mêmes médias.

Nabil Bentabel (Shalke 04, Allemagne) et Ishak Belfodil (Hoffenheim, Allemagne) sont d’autres absents de taille chez les Fennecs, adversaires de poule des Lions du Sénégal.

L’ancien attaquant des Fennecs a en revanche fait appel aux grandes stars algériennes Riyad Mahrez (Manchester City, Angletere), Brahimi (Porto, Portugal) et autres Atal, nouvelle star de Nice (France).

Eliminée au premier tour de la CAN 2017, l’Algérie aura à cœur de se racheter pour s’offrir une bonne phase finale de CAN, les Fennecs comptant parmi les sélections qui regorgent le plus de qualités individuelles sur le continent, de l’avis de la plupart des observateurs.