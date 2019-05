Dakar, 18 mai (APS) - L’équipe d’Algérie, un des adversaires du Sénégal dans le groupe C, à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), va se préparer à Doha (Qatar) à partir du 8 juin pour une dizaine de jours, rapportent des médias algériens.







’’Après avoir longtemps hésité entre l’Espagne et Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, ce sera finalement à Doha au Qatar que les protégés de Djamel Belmadi vont se poser le 8 juin pour une dizaine de jours après un premier stage qui aura lieu à Alger à partir du 27 mai’’, selon les mêmes sources.o



Les Fennecs, sortis dès le premier tour de la CAN 2017, auront deux matchs de préparation contre le Mali et le Mozambique.



En plus du Sénégal et de l’Algérie, le groupe C comprend aussi la Tanzanie et le Kenya.



La CAN prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte va se jouer à 24 équipes pour la première fois.



SD/OID