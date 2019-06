Dakar, 8 juin (APS) - L’Association nationale de la presse sportive(ANPS) s’active à mettre dans de bonne conditions de travail les journalistes sénégalais accrédités à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en Egypte à partir du 21 juin, a assuré samedi à Dakar, Abdoulaye Thiam, son président.



‘’ L’ANPS travaille pour que les journalistes accrédités soient dans de très bonnes conditions de travail en Egypte’’, a-t-il dit en marge d’une rencontre de l’association consacrée à la participation sénégalaise à la CAN.



Un membre de l’ANPS a déjà été dépêché en Egypte pour trouver un hôtel où doivent loger les journalistes sénégalais devant couvrir la CAN, a fait savoir Thiam.



‘’L’ANPS ne va pas remplacer les organes de presse. Ils sont appelés à mettre leurs journalistes dans de meilleures conditions pour faire leur travail. L’association apporte un soutien logistique seulement’’, a-t-il expliqué.



S’agissant de la question de l’accès à l’information, le président de l’ANPS révélé avoir eu des séances de travail avec le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor et le sélectionneur national Aliou Cissé.



Il en est résulté, selon le président de l’ANPS, l’érection d’un cadre d’échanges pouvant permettre de faciliter le travail des journalistes sénégalais à cette CAN.



‘’Nous travaillons pour qu’on puisse accéder à la tanière en dehors de la réglementation de la Confédération africaine de football(CAF). Nous allons essayer de tirer le meilleur pour permettre au pays de décrocher son premier trophée continental’’, a souligné Abdoulaye Thiam.



Les Lions du football ont reçu vendredi le drapeau national des mains du président Macky Sall, avant de s’envoler pour l’Espagne où ils doivent parfaire leur préparation en vue de cette compétition prévue du 21 juin au 19 juillet.



Le Sénégal est logé dans la poule C de la compétition en compagnie de la Tanzanie, de l’Algérie et du Kenya.





BHC/AKS