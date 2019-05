Dakar, 25 mai (APS) – Le milieu de terrain de Liverpool (élite anglaise), Naby Keïta, blessé depuis la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone le 1er mai dernier, fait partie des 25 joueurs préselectionnés par l’entraîneur de la Guinée, Paul Put, en perspective de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet.

Le milieu de terrain guinéen a été également convoqué dans le groupe de Liverpool devant jouer la finale de la Ligue des champions prévue ce 1er juin à Madrid,

Keïta fait partie des cadors du Syli national qui a relégué à la 2-ème place de son groupe, les Eléphants de Côte d’Ivoire, lors éliminatoires de la CAN 2019.



Le sélectionneur du Syli national avait fait part dans un entretien avec la presse guinéenne, de son optimisme quant à la participation du milieu de terrain international à la CAN 2019.

Trois nouveaux joueurs ont été présélectionnés pour le stage de préparation de l’équipe nationale guinéenne prévue le 29 mai à Conakry, avant de s’envoler pour Marrakech (Maroc).

Il s’agit respectivement des défenseurs Mikael Dyrestream et Julian Janvier de l’AO Xanthi (Grèce) et de Brentford (D2 anglaise) et de l’attaquant de Kasimpasa (Turquie), Fodé Koïta.

Paul Put a programmé trois matchs de préparation contre la Gambie, le 7 juin, contre le Bénin le 11 juin, avant de boucler son stage par une autre rencontre amicale contre l’Egypte le 18 juin à Alexandrie.

La Guinée évoluera dans le groupe B avec le Nigeria, Madagascar et Burundi.