Dakar, 15 mai (APS) – Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, dit avoir une idée claire de sa liste des 23 joueurs devant prendre part à la CAN (21 juin au 19 juillet), à deux ou trois éléments près.



"À deux ou trois éléments près, la liste est dans ma tête a 90%. Il y a une cohérence à avoir", a dit le technicien algérien dans un entretien avec le site de la chaîne qatarie BeIN Sport. Il n’exclut toutefois pas de faire appel à "un phénomène", éventuellement.



"Maintenant, qu’un joueur surprise vienne s’ajouter, c’est possible. On voit souvent ce cas de figure-là avant les grandes compétitions type Coupe du Monde", a expliqué l’ancien attaquant des Fennecs.



Logé dans le groupe C en compagnie du Sénégal, de la Tanzanie et du Kenya, l’Algérie aura comme ambition d’effacer les mauvaises performances de la précédente CAN (2017), quand elle a été sortie à la surprise générale dès le premier tour de la compétition.



Le sélectionneur algérien, anticipant sur les réactions à d’éventuelles surprises que pourrait contenir sa liste des 23 sélectionnés, a avancé : "Si je le fais, c’est que j’estime que le joueur peut rendre service, peut bousculer les choses et qu’il est une plus-value".



"Peut-être qu’il y aura ce type de surprise mais à 90 pour cent, la liste est faite", a assuré le sélectionneur algérien, qui doit faire sans plusieurs anciens cadres blessés ou en phase de reprise à la suite de longues blessures.