Dakar, 21 mai (APS) - Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie, a publié lundi soir une liste de 23 joueurs comportant six joueurs locaux, en perspective de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet et à laquelle le football mauritanien va participer pour la première fois.



Pour la phase finale de la CAN, les sélections nationales sont souvent composées essentiellement de joueurs évoluant dans les championnats professionnels ou locaux.

La Mauritanie, pour sa part, n’a jusque-là pris part qu’à deux phases finales de CHAN (Championnat d’Afrique des nations), une compétition jouée par des footballeurs évoluant dans leurs ligues nationales.

Le technicien français de la Mauritanie, qui a aussi appelé sept réservistes dans sa liste, a retenu pour sa préparation un stage devant démarrer le 1er juin à Nouakchott, ajoutent les mêmes sources.

La préparation se poursuivra à Marrakech (Maroc du 8 au 19 juin) avant le départ en direction de l’Égypte où vont se dérouler les compétitions.

La Mauritanie est logée dans le groupe E avec le Mali, la Tunisie et l’Angola.

Voici la liste publiée par Martins :

Gardiens : Souleimane Brahim (FC Nouadhibou), Namori Diaw (ASC Kédia), Babacar Diop (AS Police)

Défenseurs : Abdoul Ba (AJ Auxerre/France), Bakary Ndiaye (Difaâ Hassani d’El Jadida/Maroc), Sally Sarr (Servette FC/Suisse), Diadié Diarra (CS Sedan Ardennes/France), Harouna Sy (Grenoble Foot 38/France), El Mostapha Diaw (Nouakchott King’s), Aly Abeid (Agrupación Deportiva Alcorcón/Espagne), Abdoul Kader Thiam (US Orléans/France)

Milieux : Mohamed Dellah Yaly (DRB Tadjenanet/Algérie), Ibréhima Coulibaly (Grenoble Foot 38/France), Dialo Guidileye (Elazığspor Kulübü/Turquie), Khassa Camara (Xanthi FC/Grèce), Alassane Diop (Hajer FC/Arabie Saoudite), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou), El Hacen El Id (Real Valladolid/Espagne)

Attaquants : Adama Ba (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismail Diakité (US Tataouine/Tunisie), Moulaye Ahmed Khalil "Bessam" (AS Gabès/Tunisie), Souleymane Anne (FC Aurillac Arpajon CA/France), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou).