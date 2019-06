Dakar, 28 mai (APS) – Le Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur de l’équipe de Tanzanie, est à la quête d’un deuxième match de préparation après celui programmé contre l’Egypte le 13 juin, a appris l’APS des médias.

"L’équipe nationale veut réussir son entrée en matière contre la grosse équipe du Sénégal, donc il s’agit d’être prêt dès le coup d’envoi", écrivent les mêmes sources.

La Tanzanie, après 39 ans de traversée du désert, fait son retour en phase finale de Coupe d’Afrique des nations au moment où ses clubs commencent à performer en compétitions continentales.

Elle débutera contre le Sénégal pour son premier match, avant de se mesurer au Kenya dans un derby de l’Afrique de l’est et finira ses matchs contre l’Algérie, l’autre sélection du groupe C.

Pour la ligue africaine des champions 2019, le Simba FC a été arrêté en quart de finale par le TP Mazembé de la RD Congo après être arrivé devant le Vita Club de Kinshasa en phase de poule.

La sélection U17, après avoir pris part à la précédente édition jouée au Gabon, a participé à l’édition 2019 avec des résultats très décevants (trois défaites de rang).

Sur le plan local, la Ligue tanzanienne de football bénéficie de l’apport d’un diffuseur Azam TV et d’un sponsor leader évoluant dans les paris sportifs.

C’est grâce à ce sponsor que les clubs anglais Everton et espagnol du FC Séville ont séjourné en 2018 et en 2019 à Dar-es-Salam où ils ont joué contre le équipes locales du Simba FC et de Young Africans.