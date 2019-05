Dakar, 12 mai (APS) - Le Kenya, qui fait son retour en phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN) après une absence de 15 ans, va publier ce mardi sa présélection de joueurs devant prendre part à la CAN 2019 et aux éliminatoires du CHAN (Championnat d’Afrique des nations) 2020, a appris l’APS de source médiatique.



Les Harambee Stars évolueront dans le groupe C en compagnie des Lions du Sénégal, des Taifa Stars de la Tanzanie et des Fennecs d’Algérie.

Le Kenya qui doit démarrer sa compétition contre l’Algérie, avait évolué dans le même groupe que le Sénégal en 2004.

L’équipe sénégalaise, conduite à l’époque par Guy Stéphan, avait battu celle du Kenya par 3-0 à Bizerte, en Tunisie.

