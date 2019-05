Dakar, 7 mai (APS) – L’équipe de Guinée, auteur d’un parcours brillant lors des éliminatoires de la CAN, est confrontée à une série de blessures, rapportent des médias de ce pays, lesquels, en plus de la blessure de la star Naby Keita, évoquent les problèmes de santé du gardien Aly Keita (Ostersunds, Suède) et de l’attaquant Mohamed Yattara (Auxerre, France).