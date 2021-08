Dakar, 22 août (APS) – Le Syli national de Guinée, un des adversaires de l’équipe du Sénégal à la CAN 2021, aura un renfort de taille en la personne du milieu espagnol des moins de 19 ans, Ilaix Moriba Kourouma, qui a choisi de désormais jouer pour son pays d’origine.



Selon le quotidien espagnol, As, le joueur du FC Barcelone a fait le choix d’évoluer pour la sélection guinéenne.



‘’Le joueur né à Conakry, formé au Barça et international espagnol des moins de 19 ans renoncerait donc à porter un jour les couleurs de la Roja, il aurait déjà officialisé sa décision auprès de la fédération guinéenne’’, a précisé la même source.



Une information confirmée dans la presse guinéenne par le président de la Fédération, Antonio Souaré.



‘’J’ai eu une réunion avec les représentants de sa famille et le sélectionneur national (Didier Six). Ils nous ont remis son premier passeport guinéen’’, a indiqué le président de la Fédération guinéenne.



‘’Comme il a déjà joué avec les U17 espagnols, nous allons rapidement enclencher la procédure auprès de la Fifa pour le changement de la nationalité’’, ajoute le président Souaré.



S’il est absent de la liste des joueurs convoqués pour les matchs contre la Guinée Bissau (le 1er septembre) et contre le Maroc (le 6 septembre) en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les mêmes médias n’excluent pas de le voir convoqué par le technicien français.



Le jeune attaquant avait été ces dernières semaines ‘’renvoyé en réserve de son club depuis que les deux parties ont échoué à trouver un accord pour renouveler son contrat, qui expire en juin prochain’’.



‘’Ilaix Moriba Kourouma devrait quitter le Barça et il aurait reçu des offres de plusieurs formations de Premier League, mais c’est le club allemand le RB Leipzig qui tiendrait la corde selon le quotidien catalan, Mundo Deportivo.



Outre la Guinée, le Sénégal aura comme adversaires au premier tour de la CAN (9 janvier au 6 février) les équipes du Zimbabwe et du Mali.





SD/AKS