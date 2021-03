Dakar, 29 mars (APS) – L’Afrique du Sud battue, 0-2, ce dimanche par le Soudan, est éliminée de l’édition de la Coupe d’Afrique de nations (CAN) qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun.

En ballotage favorable avant cette rencontre, l’équipe sud-africaine qui n’avait besoin que d’un nul pour passer devant celle du Soudan, a été dominée perdant ainsi l’un des deux billets qualificatifs du groupe C.

Dans cette poule, c’est le Ghana, 1er avec 13 points, qui obtient sa qualification, accompagné du Soudan (12 points) dont la dernière apparition à la CAN date de 2012. L’Afrique du Sud reste scotchée à 10 points.

Ce dimanche, outre les matchs de la poule C, Ghana-Sao Tomé (3-1) et Soudan-Afrique du Sud (2-0), les résultats suivants ont été enregistrés : Namibie-Guinée 2-1, Tunsie-Guinée Equatoriale : 2-1 et Tanzanie-Libye : 1-0.

Les éliminatoires vont se poursuivre lundi et mardi.

Lundi, il y aura Angola-Gabon et RD Congo-Gambie (groupe D), Malawi-Ouganda et Burkina Faso-Sud Soudan (groupe B), Egypte-Comores et Togo-Kenya (groupe G), Zimbabwe-Zambie et Algérie-Botswana (groupe H).

Mardi 30 mars, se joueront les matchs Sénégal-Eswatini et Guinée Bissau (groupe I), RCA-Mauritanie et Maroc-Burundi (groupe E), Côte d’Ivoire-Ethiopie et Madagascar-Niger (groupe K), Sierre Leone-Bénin et Nigeria-Lesotho (groupe L), Mozambique-Cap Vert et Cameroun-Rwanda (groupe F).

