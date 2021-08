Dakar, 17 août (APS) – L’équipe du Sénégal jouera dans le groupe B et débutera la CAN 2021 reportée à janvier prochain pour cause de la pandémie de coronavirus par un match contre le Zimbabwe.



Finalistes de l’édition précédente, les Lions vont retrouver les Warriors qu’ils avaient battus (2-0) en 2017 en match de poule à Franceville (Gabon).



Les deux autres adversaires du Sénégal sont la Guinée et le

Malawi.



