Mindelo (Cap Vert), 29 juil (APS) – Les sélections de la zone ouest A qualifiées à la Coupe d’Afrique des nations peuvent avoir des objectifs différents de celui du Sénégal qui fera partie des ’’favoris logiques’’ à la prochaine édition de cette compétition prévue en janvier prochain au Cameroun, estime le sélectionneur du Cap Vert, Bubista dans un entretien avec l’APS.

’’Le Sénégal, par la qualité de son effectif, son passé récent de finaliste de la CAN et sa première place au classement FIFA ne peut être que favori de la prochaine édition de la CAN’’, a commenté le technicien capverdien, interrogé sur le prochain tirage au sort de la CAN programmé le 17 août prochain à Yaoundé.

’’Oui, la zone ouest A n’est pas loin du sacre et c’est tout naturellement qu’on pense au Sénégal contre lequel j’ai joué en juin dernier’’, a-t-il dit en allusion au match perdu 0-2 à Thiès.

Il soutient que les Lions ont permis aux Requins Bleus de se jauger contre une très grande sélection, affirmant que c’est le meilleur moyen de progresser.

’’Nous avons battu (2-1) quelques jours avant l’équipe U23 du Brésil et nous avons eu après l’honneur de croiser une grande nation (le Sénégal) et c’est dans cette solidarité que nos sélections peuvent progresser ensemble’’, a-t-il estimé. Il signale que lors de la fenêtre de juin, la sélection capverdienne a intégré sept nouveaux joueurs.

Le Cap-Vert, revenu à la CAN après ses deux premières participations en 2013 et en 2015, sera au Cameroun avec pour ambition de se qualifier au second tour de la CAN 2021 programmée en janvier prochain, selon son sélectionneur.

’’Nous ferons partie des petits poucets, mais nous ne craignons personne lors d’un match à élimination directe. Nous allons bien travailler et nous battre pour mériter notre place’’, a indiqué l’ancien défenseur des Requins Bleus, vainqueur du tournoi Amilcar Cabral en 2000.

Bubista estime que les sélections en Afrique et dans le monde ne sont plus très loin les unes des autres.

’’Nous avons besoin de beaucoup travailler et nos internationaux qui évoluent à l’Etranger savent que la sélection offre une belle exposition et peut booster leur carrière internationale’’, a noté l’ancien défenseur.

En plus du Cap Vert et du Sénégal, six autres sélections de la zone ouest A ont validé leur place à la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Il s’agit de la Gambie (première fois), de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie et de la Sierra Leone.