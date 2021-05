Dakar, 17 mai (APS) - L’équipe nationale de football de la Gambie, qualifiée pour la première phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN) de son histoire, cherche à jouer un match amical de préparation contre celle du Sénégal, en perspective de cette compétition continentale, a annoncé son sélectionneur Tom Sainfiet.



"Nous voulons un match de préparation pour la CAN contre le Sénégal", a déclaré à l’APS le technicien belge, qui a calé trois matchs amicaux pour la fenêtre internationale de juin, contre le Niger, le Togo et le Kosovo.

La sélection gambienne, pas concernée par les qualifications à la Coupe du monde 2022, a choisi de s’établir Antalya (Turquie) pour un stage, à l’occasion de la prochaine trêve internationale prévue en juin.

L’équipe gambienne n’a pas réussi à passer les préliminaires de la Coupe du monde 2022 alors qu’elle a obtenu son ticket pour la CAN 2021, reportée à janvier prochain.

Elle était logée dans la même poule que le Gabon, la RD Congo et l’Angola.



Le Sénégal a quant à lui programmé à la même date des rencontres amicales contre respectivement la Zambie, le 5 juin, et le Cap Vert, le 8 du même mois.



Les Lions vont finalement jouer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Togo puis le Congo, en septembre prochain.

Les deux premières journées des qualifications au prochain Mondial étaient initialement prévues en juin, mais la CAF et la FIFA ont décidé de les reporter en juin, pour mettre en place des protocoles de tests Covid-19 au-dessus de tout soupçon.



La Confédération africaine de football avait aussi décidé en avril dernier de faire rejouer en juin le match Sierra Leone-Bénin comptant pour la 6-ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 programmée en mars dernier, en raison des mêmes suspicions autour de tests Covid jugés manipulés.

En déplacement à Freetown, les Béninois avaient refusé de jouer après que certains de leurs joueurs majeurs testés négatifs à la veille de leur déplacement en Sierra Leone, avaient été diagnostiqués positifs à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.

A leur retour au Bénin et en France pour certains, la contre-expertise avait confirmé que ces joueurs étaient négatifs selon des résultats mis à la disposition par la Fédération béninoise de football.

La décision de la CAF et de la Fifa de reporter ces rencontres devrait par ailleurs permettre à des sélections comme celle du Sénégal dont le stade (Lat Dior) avait été exclu des aires de jeu homologuées pour ces deux journées, de les remettre aux normes.