Dakar, 17 août (APS) – L’équipe du Malawi, qui court toujours derrière une qualification au second tour de la CAN, sera le petit poucet du groupe B avec une troisième participation en phase finale de Coupe d’Afrique des nations sur les 33 éditions de cette compétition.

Les Flames ont joué leur première CAN en 1984 en Côte d’Ivoire,

s’inclinant lourdement devant l’Algérie 0-3, puis faisant match nul 2-2 contre le Nigeria, avant de s’incliner 0-1 contre le Ghana lors des matchs de poule.

Présents à la CAN 2010 en Angola, ils avaient été versés dans la poule du pays organisateur. S’ils ont fait sensation contre l’Algérie, battue 3-0 pour leur entrée dans la compétition, ils ont perdu pied, respectivement, contre l’Angola 0-2 et le Mali 1-3.

Pour prendre part à la CAN 2021 reportée en janvier prochain à cause de la pandémie du coronavirus, la sélection malawite est arrivée 2-ème du groupe B derrière le Burkina Faso (12 points) mais devant l’Ouganda (8 points) et le Soudan du Sud (3 points).

Ils ont remporté trois matchs dont deux contre le Soudan du Sud (1-0) et l’Ouganda (1-0) à domicile et un seul à l’extérieur contre l’équipe sud-soudanaise.

S’ils ont contraint le Burkina Faso au partage des points sur le terrain (0-0), ils ont perdu à l’extérieur contre les Etalons 1-3 et contre l’Ouganda 0-2.

Les deux autres adversaires du Sénégal dans la poule B sont

la Guinée et le Zimbabwe.

Les Lions ont battu les Warriors 2-0 à Franceville lors de la 2-ème journée à la CAN 2017, tandis que pour le Syli national de Guinée, la dernière confrontation date de 2006 au Caire (Egypte).

Le Sénégal l’avait emporté 3-2 en quart de finale.