Dakar, 17 mars (APS) – Aliou Cissé, le sélectionneur national, a convoqué 26 joueurs à l’occasion des matchs devant opposer le Sénégal au Congo et à l’eSwatini pour le compte des 5-ème et 6-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Parmi ces joueurs figurent trois binationaux (Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré et Nampalys Mendy) et deux anciens internationaux dans les petites catégories, Pape Matar Sarr (FC Metz) et Youssouph Badji (FC Bruges, Belgique)



Cette liste est aussi marquée par plusieurs retours dont celles de Keita Baldé (Sampdoria, Italie) et Mbaye Diagne (West Bromwich Albion, Angleterre) qui n’étaient plus revenus en équipe nationale depuis la CAN 2019.

Deux autres joueurs qui ont déjà porté les couleurs nationales font également leur retour en sélection. Il s’agit du défenseur Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgique) et Mame Baba Thiam (Fenerhbaçe, Turquie).

Si l’attaquant Thiam a été appelé lors du match amical contre le Maroc (1-3) en octobre dernier, le défenseur Seck n’est pas revenu en sélection depuis le magistère d’Alain Giresse (2013-2015).

Pour le reste, le sélectionneur du Sénégal déjà qualifié en phase finale de CAN, a fait dans le classique avec la présence de son ossature habituelle. Toutefois, il n’a pas fait appel à Pape Alioune Ndiaye qui s’est exilé en Arabie Saoudite lors du marché hivernal des transferts.

Voici la liste des 26 joueurs :

Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France).

Défenseurs : Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Abdou Diallo (PSG, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, France).

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (FC Metz, France) ;

Ataquants : Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Krépin Diatta (AS Monaco, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France), Youssouph Badji (FC Bruges, Belgique), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie), Mbaye Diagne (WBA, Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Italie).

