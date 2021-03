Dakar, 24 mars (APS) – La Guinée a rejoint les six pays qualifiés à la Coupe d’Afrique des nations 2022 après sa victoire, 1-0, ce mercredi contre le Mali lors de la 5-ème journée des éliminatoires de la prochaine CAN.



Dans un match fermé, le Syli National, grâce à Sedouba Soumah, a réussi à marquer l’unique but de la partie à la 76-ème minute sur un exploit individuel.

Dans cette poule réduite à trois avec la suspension du Tchad, la Guinée (11 points) rejoint le Mali (13 points) qui a déjà validé sa qualification après la 4-ème journée.

Avec six points, la Namibie qui va recevoir la Guinée lors de la denrière journée, ne peut plus rejoindre ces deux équipes.

Outre le Mali et la Guinée (dans la poule A), le Cameroun (pays hôte), le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, le Burkina Faso avaient déjà validé leur qualification à la CAN prévue en janvier prochain au Cameroun.

La CAN regroupe depuis l’édition de 2019 jouée en Egypte 24 nations.

SD/OID