Dakar, 21 mars (APS) – Les internationaux Pape Seydou Ndiaye et El Hadj Madické Kane, sociétaires du Jaraaf de Dakar (élite sénégalaise), ont été convoqués en équipe nationale du Sénégal pour les matchs éliminatoires de la CAN 2022, a annoncé à l’APS, Cheikh Gueye, l’entraîneur de l’équipe de la Médina.

’’J’ai été mis au courant et je les ai félicités au nom de toute l’équipe’’, a dit le jeune technicien qui a remplacé sur le banc du Jaraaf Malick Daff qui a choisi de continuer son travail à la tête de l’équipe nationale U17.

Ces deux footballeurs ne faisaient pas partie de la première liste de 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour ces deux matchs.

Le Sénégal déjà qualifié à la CAN 2022, jouera contre le Congo le 26 mars et le 30 contre l’eSwatini pour le compte des 5-ème et 6-ème journée des éliminatoires.

Commentant les sélection de ces deux joueurs, Cheikh Gueye a parlé de ‘’mérite’’ au vu de leurs performances dans les matchs de championnat mais aussi en Coupe de la CAF.

’’Madické Kane est devenu depuis quelques années un footballeur majeur capable de briller à son poste de milieu de terrain mais aussi qui sait faire du dépassement de fonction et cette sélection est une sanction positive’’, a-t-il dit, rappelant que le milieu de terrain de l’équipe de la Médina est régulièrement convoqué chez les A’.

‘’Donc c’est une continuité’’, a-t-il commenté rappelant au sujet du gardien Pape Seydou Ndiaye que c’est un retour en sélection.

‘’Il avait fait les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et ses performances actuelles confirment ce retour en sélection nationale’’, a-t-il analysé.

Cheikh Gueye qui a passé plusieurs mois sur le banc de l’AS Kaloum (Guinée) avant de rejoindre l’équipe de la Médina de Dakar refuse de voir une quelconque pression populaire dans la sélection de ses deux protégés.

’’Ce sont des sélections méritées et ça sanctionne le travail qu’ils ont fait’’, a-t-il dit indiquant qu’elles auront une incidence positive sur son groupe engagé dans les compétitions locales (championnat, coupe de la Ligue et coupe du Sénégal) et en Coupe de la CAF.

’’C’est sûr que ça va booster notre équipe (....) elles confirment aussi la qualité de notre groupe’’, a estimé Cheikh Gueye.

’’Leurs coéquipiers ont joué une grande partition dans leur sélection’’, a-t-il souligné, espérant voir son groupe continuer sa progression.

SD/OID