Les Requins Bleus du Cap-Vert se trouve dans la même situation que trois autres sélections membres de la zone ouest A de l’UFOA, à savoir la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Sierra-Leone.

Deuxième du groupe I avec 7 points (+2) au compteur, le Cap-Vert n’a besoin que d’un point contre le Mozambique (4 points -4) pour se qualifier si au même moment le Rwanda (5 points -2) ne gagne pas au Cameroun (qualifié en tant que pays organisateur).

Les Requins Bleus, présents à deux phases finales de CAN en 2013 et en 2015, ne sont plus qualifiés depuis lors pour la Coupe d’Afrique des nations et avaient presque disparu de la circulation. Ils ont désormais leur destin en main.

Au contraire de l’équipe cap-verdienne qui va se déplacer à Maputo, les Djurtus de Guinée-Bissau (6 points) doivent impérativement gagner contre les Diables Rouges du Congo (8 points). Ils auront l’avantage de recevoir leurs adversaires.

Seule la victoire sera belle pour l’équipe bissau-guinéenne qui a pris part aux deux précédentes éditions de la CAN en 2017 (Gabon) et en 2019 (Egypte).

La Mauritanie, qui a joué la phase finale de la CAN en Egypte, occupe la deuxième place de sa poule avec 6 points au compteur, avec la République Centrafricaine (4 points -5) et le Burundi (5 points -3) comme adversaires pour le ticket restant du groupe E.

A Bangui, les Mourabitounes peuvent se contenter du point du nul à condition que les Lions de l’Atlas de Maroc (11 points), déjà qualifiés, ne perdront pas à domicile contre les Hirondelles du Burundi.

La Sierra Leone, l’autre équipe de la zone ouest A de l’UFOA pas encore qualifiée, compte au total 4 points (-1) au compteur.

L’équipe sierra-léonaise, qui cherche à revenir à la CAN depuis sa dernière apparition en 1996 (Afrique du Sud), va recevoir à Monrovia une équipe du Bénin (7 points) qui a pris un coup derrière la tête contre le Nigeria en perdant (0-1) dans les derniers instants de la partie.

Un résultat autre qu’une victoire éliminerait la Sierra Leone de la course pour la CAN 2021, reportée à 2022 pour cause de pandémie de la Covid-19.

Quatre sélections de la zone ouest A ont déjà validé leur ticket. Il s’agit du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Gambie qui jouera pour la première fois de son histoire une CAN seniors.

Avec la qualification dimanche du Soudan aux dépens de l’Afrique du Sud, 18 équipes ont validé leur ticket pour Cameroun 2022, six places restant encore à prendre.

Le programme des qualifications prévoit lundi les rencontres suivantes : Angola-Gabon et RD Congo-Gambie (groupe D), Malawi-Ouganda et Burkina Faso-Sud Soudan (groupe B), Egypte-Comores et Togo-Kenya (groupe G), Zimbabwe-Zambie et Algérie-Botswana (groupe H).

Mardi 30 mars, on aura Sénégal-Eswatini et Guinée-Bissau-Congo (groupe I), RCA-Mauritanie et Maroc-Burundi (groupe E), Côte d’Ivoire-Ethiopie et Madagascar-Niger (groupe K), Sierre Leone-Bénin et Nigeria-Lesotho (groupe L), Mozambique-Cap-Vert et Cameroun-Rwanda (groupe F).

